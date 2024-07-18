СМИ: свадьба Ченнинга Татума и Зои Кравиц под угрозой из-за плотного графика

Зои Кравиц и Ченнинг Татум

Друзья Ченнинга Татума и Зои Кравиц переживают, что свадьба актеров может не состояться. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Ченнинг Татум не может найти время на женитьбу. По словам источника, плотный график голливудского актера не дает ему организовать торжество. Несмотря на то, что Зои Кравиц поддерживает стремления и амбициозность возлюбленного, ее родственники и друзья сильно переживают.

Инсайдер заявил, что отец актрисы Ленни Кравиц уже разговаривал с Ченнингом Татумом о том, что стоит взять перерыв и сконцентрировать внимание на семье. А общие друзья пары боятся, что свадьба так и не состоится.

«Они предупреждают Ченнинга, чтобы он сбавил обороты, пока не потерял Зои!» — рассказал источник.

В 2009 году Ченнинг Татум женился на актрисе Дженне Деван. Пара познакомилась на кастинге фильма «Шаг вперед». Весной 2013 года у знаменитостей родилась дочь. Татум и Деван назвали девочку Эверли. В 2018 году знаменитости расстались.

Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе.

В октябре 2023 года возникли слухи о помолвке пары. Причиной стало то, что Зои Кравиц заметили с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили эту информацию.