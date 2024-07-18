Жена звезды сериала «Слово пацана» поделилась снимками из отпуска

Азиза Бекманова, жена актера Рузиля Минекаева, опубликовала в личном блоге кадры с семейного отдыха в Турции. Актриса показала, как они проводят время на отдыхе: пара гуляла с сыном Рэмилем на пляже, плавала в бассейне, а вечером прошлась по парку.
«Свидание в цветочном саду», — подписала снимки Бекманова.
Поклонники пожелали паре хорошего отдыха и признались, что восхищаются их семейной идиллией.
«Азиза, такие два мужчины рядом с тобой!», «Такие суперские, не передать словами», «Запахло семьей и романтикой», «От вас веет летним вайбом», «Это любовь. Хорошего отдыха».
Напомним, Азиза Бекманова и Рузиль Минекаев познакомились и начали встречаться во время учебы в театральном училище. Позже пара сыграла свадьбу. В этом браке у них родился сын Рэмиль.
Минекаев стал популярен благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Бекманова признавалась, что после этого столкнулась с хейтом от многочисленных поклонниц мужа-актера.