Жена звезды сериала «Слово пацана» поделилась снимками из отпуска

Азиза Бекманова, жена актера Рузиля Минекаева, опубликовала в личном блоге кадры с семейного отдыха в Турции. Актриса показала, как они проводят время на отдыхе: пара гуляла с сыном Рэмилем на пляже, плавала в бассейне, а вечером прошлась по парку.

<div id="vk_post_-122141110_31381"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31381", -122141110, 31381, '1muZsA17sxeeJmkNz-7xGpOKJck'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Свидание в цветочном саду», — подписала снимки Бекманова.

Поклонники пожелали паре хорошего отдыха и признались, что восхищаются их семейной идиллией.

«Азиза, такие два мужчины рядом с тобой!», «Такие суперские, не передать словами», «Запахло семьей и романтикой», «От вас веет летним вайбом», «Это любовь. Хорошего отдыха».