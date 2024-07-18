Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
18 июля 2024, новость

50-летняя Кейт Бекинсейл ответила хейтерам ее худобы

Актриса опубликовала фото в купальнике в соцсети

Британская актриса Кейт Бекинсейл, которую регулярно критикуют за чрезмерную худобу, ответила хейтерам снимком в купальнике. Пост появился на ее странице в соцсети. 

Кейт Бекинсейл (фото: соцсети)
Кейт Бекинсейл (фото: соцсети)

50-летняя знаменитость опубликовала серию фото и видео, на которых она позирует в черном купальнике, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. При этом на размещенных кадрах видно, что на плавательный костюм нанесена говорящая фраза I did not ask your opinion («Я не спрашивала вашего мнения»).

Ранее Кейт Бекинсейл раскрыла страшную правду о резком похудении. Актриса рассказала, что потеря веса была вызвана стрессом после потери отчима и новостей о раке, обнаруженном у ее матери.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кейт Бекинсейл
Kate Beckinsale
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь