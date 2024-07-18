Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
18 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Нагиев крутит роман с дочерью Цапника и Пеговой

Актеры в комедии «Зять» сыграли друзей юности, чьи пути разошлись

Появился тизер-трейлер комедийного фильма «Зять», где Дмитрий Нагиев играет безбашенного типа, а Ян Цапник — примерного семьянина.

По сюжету, положительный во всех отношениях Олег (Цапник) узнает, что его дочь Алена (Дарья Петриченко) встречается с другом его юности Антоном (Нагиев).
В молодости бывшие приятели изрядно покуролесили. И если с возрастом Олег превратился в примерного семьянина, то Антон по-прежнему склонен к рискованным и необдуманным поступкам.

Понимая, кто перед ним, Олег не намерен допускать, чтобы его любимая дочь встречалась с таким необузданным типом. Он готов приложить все усилия, чтобы разрушить эти отношения.

Продюсер Тимур Вайнштейн уверен, что в фильме «проявляется смешение чувств ностальгии и иронии, которое раскрывает контраст между молодостью в 90-е годы и в наше время».

В картине также снимались Ирина Пегова и Григорий Сиятвинда. Режиссерское кресло занял Анарио Мамедов, снявший фильмы «Одна дома» и «Мальдивы подождут».

Фильм «Зять» выйдет в российский прокат 21 ноября.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Ян Цапник
Ян Цапник
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь