Трейлер дня: Нагиев крутит роман с дочерью Цапника и Пеговой

Появился тизер-трейлер комедийного фильма «Зять», где Дмитрий Нагиев играет безбашенного типа, а Ян Цапник — примерного семьянина.

По сюжету, положительный во всех отношениях Олег (Цапник) узнает, что его дочь Алена (Дарья Петриченко) встречается с другом его юности Антоном (Нагиев).

В молодости бывшие приятели изрядно покуролесили. И если с возрастом Олег превратился в примерного семьянина, то Антон по-прежнему склонен к рискованным и необдуманным поступкам.

Понимая, кто перед ним, Олег не намерен допускать, чтобы его любимая дочь встречалась с таким необузданным типом. Он готов приложить все усилия, чтобы разрушить эти отношения.

Продюсер Тимур Вайнштейн уверен, что в фильме «проявляется смешение чувств ностальгии и иронии, которое раскрывает контраст между молодостью в 90-е годы и в наше время».