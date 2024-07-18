Звезда «Слова пацана» объявил о разводе с женой

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Максимов объявил о разводе с женой, актрисой Софией Сливиной. О принятом решении 26-летний артист сообщил в соцсети.
Актер отметил, что они с супругой расстаются по обоюдному желанию. «Мы остаемся в прекрасных отношениях и умираем от любви к нашему сыну», — уточнил он.
Сливина и Максимов узаконили отношения в 2020 году. Пара воспитывает трехлетнего сына Савву.
Ранее Максимов рассказал, что пробовался на роль Кащея в «Слове пацана» вместо Никиты Кологривого. По словам кастинг-директора, пробы прошли успешно, однако предложение сыграть именно этого персонажа Максимову так и не поступило. В итоге ему досталась роль бандита Желтого.