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18 июля 2024, новость

Звезда «Слова пацана» объявил о разводе с женой

Пара узаконила отношения в 2020 году
Андрей Максимов
Андрей Максимов

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Максимов объявил о разводе с женой, актрисой Софией Сливиной. О принятом решении 26-летний артист сообщил в соцсети.

Актер отметил, что они с супругой расстаются по обоюдному желанию. «Мы остаемся в прекрасных отношениях и умираем от любви к нашему сыну», — уточнил он.

Сливина и Максимов узаконили отношения в 2020 году. Пара воспитывает трехлетнего сына Савву.

Ранее Максимов рассказал, что пробовался на роль Кащея в «Слове пацана» вместо Никиты Кологривого. По словам кастинг-директора, пробы прошли успешно, однако предложение сыграть именно этого персонажа Максимову так и не поступило. В итоге ему досталась роль бандита Желтого.

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