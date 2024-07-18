Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
18 июля 2024, новость

47-летнюю жену Мэтта Дэймона сняли в бикини на пляже

Супруги отдыхают на греческом острове Миконос

Жену американского актера, сценариста и продюсера Мэтта Дэймона Лусиану Баррозо сняли в откровенном наряде на пляже. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.

Папарацци запечатлели супругов во время отдыха на греческом острове Миконос. Бывшая барменша предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с низкой посадкой. Также 47-летняя избранница звезды надела бейсболку в тон купальнику и солнцезащитные очки и взяла с собой кружевную юбку длины макси.

В свою очередь, артист выбрал черную рубашку с белым узором и плавательные шорты выше колена.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вновь снимутся вместе.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Matt Damon
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь