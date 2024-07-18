47-летнюю жену Мэтта Дэймона сняли в бикини на пляже

Папарацци запечатлели супругов во время отдыха на греческом острове Миконос. Бывшая барменша предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с низкой посадкой. Также 47-летняя избранница звезды надела бейсболку в тон купальнику и солнцезащитные очки и взяла с собой кружевную юбку длины макси.