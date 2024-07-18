Многоликий Хабаров снимается в продолжении «Казановы»: первые кадры

Антон Хабаров на съемках второго сезона сериала «Казанова»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки второго сезона сериала «Казанова», рассказывающего о похождениях обольстительного мошенника в исполнении Антона Хабарова. В продолжении к своим ролям вернутся Светлана Ходченкова и Екатерина Шпица.

После трагического финала первого сезона прошло два года. Игорь Апрельцев по прозвищу Казанова жив, здоров и готов вновь мастерски притворяться другими людьми и обманывать влюбленных в него женщин.

У одной из них (Анна Банщикова) Казанова отсиживается в Ленинграде, скрываясь от уголовного розыска. Но когда его фотография исчезает с доски разыскиваемых, Игорь понимает, что путь свободен. Не теряя времени, Апрельцев едет в Москву, где видит, что Полина Новгородцева (Ходченкова) начала без него новую и счастливую жизнь.

Антон Хабаров на съемках второго сезона сериала «Казанова»

Пока Апрельцев пытается забыть Полину, Москва готовится к Олимпиаде 1980 года. Грядет большой праздник, полный побед, знакомств и открытий. Когда еще, если не сейчас, Казанове применить свой талант к перевоплощению и сорвать куш побольше.

Антон Хабаров рассказал, что во втором сезоне его герой примерит четырнадцать разных образов.

«Я долго ждал начала работы над продолжением сериала, поскольку между первым и вторым сезоном случился большой перерыв, — поделился актер, — Казанова становится взрослее, он прошел через большие испытания, и женщины ему встретятся немного другие».

Антон Хабаров на съемках второго сезона сериала «Казанова»

Режиссером продолжения выступает Сергей Комаров, поставивший сериалы «Эти глаза напротив» и «Подражатель». За сценарий отвечает автор первого сезона Дмитрий Новоселов.