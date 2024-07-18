Бывшая жена Колина Ферта рассказала о борьбе с раком груди

Бывшая жена актера Колина Ферта Ливия Джуджолли рассказала о борьбе с раком. Об этом сообщает Daily Mail.
54-летняя Ливия Джуджолли опубликовала серию фото из больничной палаты и рассказала о состоянии после операции.
«Несколько недель назад, благодаря регулярной ежегодной маммографии, мой врач (замечательная женщина по имени Маргерита) поставила ранний диагноз. После дополнительных обследований у меня выявили карциному in situ. Начальная стадия рака, которая могла бы иметь очень серьезные последствия через несколько месяцев. Я сразу начала лечение, и теперь ее больше нет», — написала она.
Ливия Джуджолли также подчеркнула, что она благодарна, что заболевание не зашло дальше.
«Я так благодарна за то, что у меня есть доступ к первоклассной медицинской помощи. Но я понимаю, что есть миллионы людей, которые ее лишены, и я не принимаю ничего из этого как должное», — заключила экс-жена Ферта.
Ливия Джуджолли — итальянская активистка. Она является сторонником устойчивого развития, особенно в индустрии моды, где она учредила премию Green Carpet Fashion Award. Она также продюсировала фильм «Вся моя жизнь в тюрьме». В 1997 году Джуджиоли вышла замуж за английского актера Колина Ферта, но в 2019 году они развелись.