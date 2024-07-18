Бывшая жена Колина Ферта рассказала о борьбе с раком груди

Ливия Джуджолли, фото: соцсети

Бывшая жена актера Колина Ферта Ливия Джуджолли рассказала о борьбе с раком. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летняя Ливия Джуджолли опубликовала серию фото из больничной палаты и рассказала о состоянии после операции.

«Несколько недель назад, благодаря регулярной ежегодной маммографии, мой врач (замечательная женщина по имени Маргерита) поставила ранний диагноз. После дополнительных обследований у меня выявили карциному in situ. Начальная стадия рака, которая могла бы иметь очень серьезные последствия через несколько месяцев. Я сразу начала лечение, и теперь ее больше нет», — написала она.

Ливия Джуджолли также подчеркнула, что она благодарна, что заболевание не зашло дальше.

«Я так благодарна за то, что у меня есть доступ к первоклассной медицинской помощи. Но я понимаю, что есть миллионы людей, которые ее лишены, и я не принимаю ничего из этого как должное», — заключила экс-жена Ферта.