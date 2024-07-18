Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
18 июля 2024, новость

Бывшая жена Колина Ферта рассказала о борьбе с раком груди

54-летняя Ливия Джуджолли поделилась своим опытом борьбы с тяжелым заболеванием
Ливия Джуджолли, фото: соцсети
Ливия Джуджолли, фото: соцсети

Бывшая жена актера Колина Ферта Ливия Джуджолли рассказала о борьбе с раком. Об этом сообщает Daily Mail.

54-летняя Ливия Джуджолли опубликовала серию фото из больничной палаты и рассказала о состоянии после операции.

«Несколько недель назад, благодаря регулярной ежегодной маммографии, мой врач (замечательная женщина по имени Маргерита) поставила ранний диагноз. После дополнительных обследований у меня выявили карциному in situ. Начальная стадия рака, которая могла бы иметь очень серьезные последствия через несколько месяцев. Я сразу начала лечение, и теперь ее больше нет», — написала она.

Ливия Джуджолли также подчеркнула, что она благодарна, что заболевание не зашло дальше.

«Я так благодарна за то, что у меня есть доступ к первоклассной медицинской помощи. Но я понимаю, что есть миллионы людей, которые ее лишены, и я не принимаю ничего из этого как должное», — заключила экс-жена Ферта.

Ливия Джуджолли — итальянская активистка. Она является сторонником устойчивого развития, особенно в индустрии моды, где она учредила премию Green Carpet Fashion Award. Она также продюсировала фильм «Вся моя жизнь в тюрьме». В 1997 году Джуджиоли вышла замуж за английского актера Колина Ферта, но в 2019 году они развелись.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Колин Ферт
Колин Ферт
Colin Firth
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Жить жизнь» (2 сезон)
Жить жизнь
Тизер (2 сезон)
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь