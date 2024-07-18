Стало известно, почему Бен Аффлек продолжает носить обручальное кольцо

«Бен никогда не ожидал, что Джей Ло примет его решение уйти. Он знал, что это будет тяжело для нее, но чем больше времени проходит, тем больше он боится того, как она отреагирует, когда это официально будет сделано. То, как она настаивала на том, чтобы они носили кольца и предпринимали меры по устранению последствий ссор, ее ярость из-за того, что он вывозит свои вещи, — все это заставило его по-настоящему нервничать», — добавил он.