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18 июля 2024, новость

Стало известно, почему Бен Аффлек продолжает носить обручальное кольцо

Актер вновь надел обручальное кольцо на фоне слухов о разводе
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Актер Бен Аффлек начал носить обручальное кольцо из-за страха перед Дженнифер Лопез. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Инсайдер издания рассказал, что актер «боится быть полностью уничтоженным ею в тотальной войне развода».

«Бен никогда не ожидал, что Джей Ло примет его решение уйти. Он знал, что это будет тяжело для нее, но чем больше времени проходит, тем больше он боится того, как она отреагирует, когда это официально будет сделано. То, как она настаивала на том, чтобы они носили кольца и предпринимали меры по устранению последствий ссор, ее ярость из-за того, что он вывозит свои вещи, — все это заставило его по-настоящему нервничать», — добавил он.

В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

В конце июня Дженнифер Лопез улетела в отпуск. Певицу заметили в компании друзей в Италии. При этом Бен Аффлек остался со своими детьми в Лос-Анджелесе. На фото папарацци певица была запечатлена на яхте. Знаменитость надела молочный топ-бандо и цветочные шорты с завышенной талией.

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