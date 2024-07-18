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18 июля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Прилучный пришел на премьеру своего фильма с детьми от Муцениеце

Актер решил проблемы с налоговой и сразу после этого приехал на презентацию

Павел Прилучный посетил премьеру фильма «Водитель-олигарх», которая состоялась в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На презентацию картины актер приехал сразу после того, как решил свои проблемы с налоговой.

Компанию актеру в этот вечер составили его старшие дети — 11-летний сын Тимофей и восьмилетняя дочь Мия, — рожденные в браке с Агатой Муцениеце. Звезда франшизы «Мажор» вышел на красную дорожку с наследниками, чтобы сделать совместные фото, а вот от общения с журналистами он отказался, признавшись, что очень устал.

В картине «Водитель-олигарх» режиссера Алексея Пиманова Павел Прилучный играет мажора, который после смерти отца получает 85 процентов акций семейного бизнеса. Вот только Тимур никогда не занимался делами и привык жить на широкую ногу, чего не скажешь о его брате (Алексей Чадов).

Они заключают пари: Тимур должен месяц проработать водителем у скандальной актрисы (Ольга Погодина). Если он продержится — компания достается ему, а если проиграет спор, то будет вынужден продать свои акции брату.

Фильм «Водитель-олигарх» в широком прокате с 18 июля.

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