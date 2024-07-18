Стало известно, за кого вышла замуж внучка Никиты Михалкова

Артем Михалков с дочерью

Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья вышла замуж за сына федерального чиновника Дмитрия Степаненко Артема. Об этом сообщает Super.

Ее избранником стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. Его отец — Дмитрий Степаненко. Он занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сын при этом развивает собственный бизнес. У него производство по пошиву военной формы, которое он открыл после окончания МГИМО.

Ранее Наталья Степаненко поделилась фотографиями со свадьбы. Она дополнила свой образ длинной фатой, а также завила локоны. Однако внучка российского режиссера обрезала лица на опубликованных фотографиях, не рассекретив личность жениха. На одном из них она была, вероятно, рядом со своим супругом, а на другом — с отцом Артемом Михалковым во время танца.

Наталья — старшая дочь режиссера Артема Михалкова, которая родилась в первом браке кинематографиста. О девушке мало известно, поскольку она ведет непубличный образ жизни. У нее есть брат Александр и сестра Вера, появившиеся во втором браке отца с актрисой Дарьей Михалковой.