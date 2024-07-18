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18 июля 2024, новость

Стало известно, за кого вышла замуж внучка Никиты Михалкова

Старшая дочь режиссера Артема Михалкова недавно поделилась фотографиями со свадьбы
Артем Михалков с дочерью
Артем Михалков с дочерью

Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья вышла замуж за сына федерального чиновника Дмитрия Степаненко Артема. Об этом сообщает Super.

Ее избранником стал 24-летний предприниматель Артем Степаненко. Его отец — Дмитрий Степаненко. Он занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Сын при этом развивает собственный бизнес. У него производство по пошиву военной формы, которое он открыл после окончания МГИМО.

Ранее Наталья Степаненко поделилась фотографиями со свадьбы. Она дополнила свой образ длинной фатой, а также завила локоны. Однако внучка российского режиссера обрезала лица на опубликованных фотографиях, не рассекретив личность жениха. На одном из них она была, вероятно, рядом со своим супругом, а на другом — с отцом Артемом Михалковым во время танца.

Наталья — старшая дочь режиссера Артема Михалкова, которая родилась в первом браке кинематографиста. О девушке мало известно, поскольку она ведет непубличный образ жизни. У нее есть брат Александр и сестра Вера, появившиеся во втором браке отца с актрисой Дарьей Михалковой.

У режиссера Никиты Михалкова четверо детей, 11 внуков и один правнук. В браке с актрисой Анастасией Вертинской у постановщика появился сын Степан. Затем режиссер женился во второй раз на модели Татьяне, от которой у него трое детей: Анна Михалкова, Артем и Надежда Михалкова.

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