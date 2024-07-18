На Украине скончался актер из «Нюхача» и «Возвращения Мухтара»

Игорь Щербак | Источник: Киевский академический Молодой театр

Украинский актер театра и кино Игорь Щербак, известный по своим ролям в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара», умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киевского академического Молодого театра.

Коллектив, где работал Щербак, выразил свои соболезнования близким ушедшего актера. Причина его смерти пока не разглашается.

«Заслуженный артист Украины Игорь Щербак покинул нас. Коллектив Молодого театра выражает глубокие соболезнования семье артиста», — говорится в сообщении представителей киевского театра на официальной странице.