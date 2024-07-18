Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
18 июля 2024, новость

На Украине скончался актер из «Нюхача» и «Возвращения Мухтара»

Игорь Щербак умер на 69-м году жизни
Игорь Щербак
Игорь Щербак | Источник: Киевский академический Молодой театр

Украинский актер театра и кино Игорь Щербак, известный по своим ролям в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара», умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киевского академического Молодого театра.

Коллектив, где работал Щербак, выразил свои соболезнования близким ушедшего актера. Причина его смерти пока не разглашается.

«Заслуженный артист Украины Игорь Щербак покинул нас. Коллектив Молодого театра выражает глубокие соболезнования семье артиста», — говорится в сообщении представителей киевского театра на официальной странице.

Щербак окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и с 1981 года работал в Киевском Молодом театре. Он также принимал участие в съемках проектов «Центральная больница», «Письмо надежды», «Контакт» и других.

Помимо этого, Щербак озвучивал персонажей в детских фильмах: «Чип и Дейл спешат на помощь», «Железный человек 3», «Первый мститель» и других.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Центральная больница
Возвращение Мухтара
Письмо надежды
Игорь Щербак
Игорь Щербак
1 р.
Нюхач
Контакт
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Зять»
Зять
Тизер-трейлер
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь