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18 июля 2024, новость

Дочь Брюса Уиллиса показала, как отец сбрил ей волосы

Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула опубликовала архивное видео с отцом
Брюс Уиллис и его дочь Таллула, фото: соцсети
Брюс Уиллис и его дочь Таллула, фото: соцсети

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур модель Таллула Уиллис опубликовала в соцсети архивное видео с отцом.

В ролике, который был снят в 2020 году, актер помогал дочери поменять имидж и побрил ей голову.

«Мое главное воспоминание», — написала Таллула Уиллис.

У Деми Мур трое детей от Брюса Уиллиса. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В феврале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Ранее стало известно, что старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер снимется в вестерне.

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