«Медведь» и «Сегун» лидируют по числу номинаций на «Эмми»

Стали известны номинанты на премию « Эмми 2024 ». Сериал « Медведь » побил рекорд по числу номинаций среди комедийных шоу, а « Сегун » надеется на 25 статуэток, такая информация приводится на сайте премии.

В прошлом году сериал «Медведь» стал лучшим комедийным шоу на церемонии вручения премии «Эмми» за 2023 год, а лучшим драматическим сериалом был признан «Наследники». Мини-сериалом года стал «Грызня». Все три работы получили больше всего наград.