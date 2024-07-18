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18 июля 2024, новость

«Медведь» и «Сегун» лидируют по числу номинаций на «Эмми»

Объявлены номинанты на премию «Эмми»
Кадр из сериала «Медведь» (1 сезон)
Кадр из сериала «Медведь» (1 сезон)

Стали известны номинанты на премию «Эмми 2024». Сериал «Медведь» побил рекорд по числу номинаций среди комедийных шоу, а «Сегун» надеется на 25 статуэток, такая информация приводится на сайте премии.

В борьбе за звание лучшего драматического сериала примут участие такие шоу, как «Корона», «Утреннее шоу», «Фоллаут», «Позолоченный век», «Мистер и миссис Смит», «Сегун», «Задача трех тел» и «Медленные лошади».

А в номинации на лучший комедийный сериал конкурируют «Начальная школа Эбботт», «Медведь», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Палм-Рояль», «Чем мы заняты в тени», «Псы резервации» и другие.

Среди мини-сериалов на премии представлены такие работы, как «Фарго», «Олененок», «Уроки химии», «Рипли» и «Настоящий детектив: Страна ночи». В номинации лучшего телефильма борются картины «Леди-викторина», «Последнее дело Мистера Монка: Фильм», «Сенсация», «Красный, белый и королевский синий» и «Без глазури: История “Поп-Тартс”».

В прошлом году сериал «Медведь» стал лучшим комедийным шоу на церемонии вручения премии «Эмми» за 2023 год, а лучшим драматическим сериалом был признан «Наследники». Мини-сериалом года стал «Грызня». Все три работы получили больше всего наград.

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