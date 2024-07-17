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17 июля 2024, новость

Звезда «Возвращения Мухтара» рассказала о сходстве с Яковлевой

Актриса Оксана Сташенко заявила, что ее подобные сравнения не задевают
Оксана Сташенко и Елена Яковлева
Оксана Сташенко и Елена Яковлева | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Возвращение Мухтара», актриса Оксана Сташенко заявила, что была похожа на Елену Яковлеву. Об этом она рассказала в интервью изданию «Страсти».

«Особенно часто мне об этом [сходстве с Яковлевой] говорили 20 лет назад. Тогда меня могли принять за Лену. Мне это никогда не мешало. Самое главное, когда режиссеры слышали об этом сравнении, то отрицали его. У меня внутреннее составляющее другое, амплуа другое. Видимо, у меня есть своя аура, и люди сначала видят ее», — рассказала актриса.

Оксана Сташенко — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. С 2010 года замужем за Владиславом Миной. С 2015 года по настоящее время — играет в антрепризе «Авантюристка, или Как найти мужа» (главная роль «Надежда»). Она также проводит благотворительные акции для детей сирот и ветеранов и выступает в детских домах и больницах.

В кино Оксана Сташенко снимается с 1990 года. Получила широкую известность благодаря роли Жанетты Петровны в сериале «Возвращение Мухтара». Играла эпизодические и второстепенные роли в фильмах «ДМБ», «Даун Хаус», «Бумер», в сериалах «Место под солнцем», «Карусель», «Балабол» и многих других.

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