Звезда «Возвращения Мухтара» рассказала о сходстве с Яковлевой

Оксана Сташенко и Елена Яковлева | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Возвращение Мухтара», актриса Оксана Сташенко заявила, что была похожа на Елену Яковлеву. Об этом она рассказала в интервью изданию «Страсти».

«Особенно часто мне об этом [сходстве с Яковлевой] говорили 20 лет назад. Тогда меня могли принять за Лену. Мне это никогда не мешало. Самое главное, когда режиссеры слышали об этом сравнении, то отрицали его. У меня внутреннее составляющее другое, амплуа другое. Видимо, у меня есть своя аура, и люди сначала видят ее», — рассказала актриса.

Оксана Сташенко — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая. С 2010 года замужем за Владиславом Миной. С 2015 года по настоящее время — играет в антрепризе «Авантюристка, или Как найти мужа» (главная роль «Надежда»). Она также проводит благотворительные акции для детей сирот и ветеранов и выступает в детских домах и больницах.