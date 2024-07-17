Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 июля 2024, новость

Американский актер отменил тур из-за шутки о покушении на Трампа

Из-за скандала группа Джека Блэка Tenacious D отменила грядущие концерты
Кайл Гэсс и Джек Блэк
Кайл Гэсс и Джек Блэк | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер и музыкант Джек Блэк отменил тур своей рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

На концерте в Сиднее, состоявшемся в рамках тура 14 июля, Гэсс задул свечи на торте в честь дня рождения. Блэк попросил его загадать желание, на что музыкант ответил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа».

Австралийский сенатор Ральф Бабет назвал подобный юмор неприемлемым и призвал депортировать участников группы из Австралии. Гэсса и Блэка также раскритиковал австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс.

Блэк заявил, что был «ошарашен» шуткой коллеги, и подчеркнул, что не поощряет насилие. Гэсс принес извинение в соцсетях. Tenacious D отменили оставшиеся концерты в Австралии, Новой Зеландии и США.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Кандидат в президенты США получил ранение в ухо. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Donald Trump
Джек Блэк
Jack Black
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь