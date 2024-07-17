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17 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: разрывающая сердце драма с Джессикой Честейн

Сегодня в рубрике – «Память», сильное авторское кино с великолепными актерскими работами

Жизнь молодой женщины Сильвии (Джессика Честейн) четко упорядочена — она воспитывает дочь, работает в социальной службе, уже 13 лет не притрагивается к алкоголю… Но однажды на встрече выпускников героиня встречает своего бывшего одноклассника Сола.

Воспоминания о прошлом захлестывают Сильвию с новой силой. Она обвиняет Сола в насилии, которое он вместе с друзьями совершил над ней когда-то давно… Но Сол этого не помнит. Несмотря на довольно молодой возраст, у него развивается деменция. Но ненависть и злость уступают место куда более светлому чувству.

«Память» — пронзительная драма от мексиканского режиссера Мишеля Франко, умеющего шокировать публику. В 2020-м он ошарашил зрителей безжалостным, парализующим «Новым порядком», в 2021-м — удивил «Закатом». В 2023-м «Память» произвела впечатление на жюри Каннского кинофестиваля, наградившее Питера Сарсгаарда призом за лучшую мужскую роль.

Лента, вобравшая в себя много боли, размышлений о свойствах памяти, цене насилия и избавлении от одиночества, оказывается и неожиданно трогательной историей о целительной силе любви, способной осветить даже самую кромешную тьму, затаившуюся в человеческой душе.

Память
Память
2023/США18+драма
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