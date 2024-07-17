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17 июля 2024, новость

Нонна Гришаева рассказала, на что потратила свой первый гонорар

Свою первую роль актриса сыграла в возрасте 5 лет
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева

Актриса Нонна Гришаева — признанная звезда кино и театра. Она исполнила десятки прекрасных ролей на сцене театра им. Вахтангова, сыграла во многих популярных фильмах, среди которых «День выборов» и «День радио», участвовала в знаменитых телевизионных проектах.

Cвою первую роль получила еще в совсем юном возрасте. В 1978 году на экраны вышел двухсерийный фильм режиссера Анатолия Васильева «Фотографии на стене», где Нонна исполнила небольшую роль. А звездой этой картины стал Дмитрий Харатьян.

В интервью порталу aif.ru Нонна Гришаева среди прочего рассказала и о том, какой гонорар получила за эти съемки и на что его потратила.

«Мне было пять лет, это был фильм “Фотографии на стене” с Димой Харатьяном в главной роли, — рассказала актриса. — Мне заплатили 3 рубля 50 копеек. Мы с мамой тут же пошли и купили мне куклу».

Много позже юная Нонна Гришаева приехала учиться в Москву. Об этом времени много веселых историй любит вспоминать однокурсница и подруга актрисы Мария Аронова. Впрочем, сама Нонна говорит о том времени без особого веселья. Денег не было, и иногородним студентам приходилось выживать за счет съестных посылок из дома.

«Это 1990-е, был голод… Люди все разные, понимаете? — объясняет Нонна Гришаева aif.ru. — Маша — москвичка, и ей было попроще выживать в той ситуации. И потом… есть люди, которым, если закончилась еда, несложно прийти и попросить. А для меня это абсолютно неприемлемо. Я, как Маргарита, никогда ничего ни у кого не просила».

Для юной Нонны посылки от родных были едва ли не единственным средством для выживания.

«Понимала — кусок сала, который мне прислала мама, должна растянуть на месяц, иначе просто умру с голоду, — признается она. — А Маша этого не понимала. Ей все это виделось по-другому — если прислали сало, то раздай, поделись со всеми, а дальше… ну умирай себе. Я так не могла».

Сейчас Нонна Гришаева является одной из самых востребованных актрис кино и ТВ. Снималась в фильмах и сериалах «О чем говорят мужчины», «Быстрее, чем кролики», «Ландыш серебристый 2», «Папины дочки» и других. Среди последних проектов с ее участием — сериал «Наследство», «Отмороженные», «Папины дочки. Новые».

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