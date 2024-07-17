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17 июля 2024, новость

Колин Ферт получил роль в сериале Гая Ричи про молодого Шерлока Холмса

Актер сыграет сэра Буцефала Ходжа
Колин Ферт
Колин Ферт | Источник: Rex / Fotodom.ru

Британский актер Колин Ферт присоединился к актерскому составу нового сериала своего соотечественника Гая Ричи «Молодой Шерлок Холмс», сообщает Variety.

63-летний актер исполнит роль сэра Буцефала Ходжа, другие подробности о персонаже пока не разглашаются. Вероятно, имя персонажа вдохновлено кличкой любимого коня царя Александра Македонского.

О производстве многосерийного проекта было объявлено в мае этого года. Проект заказал стриминговый сервис Amazon Prime Video. В основу сценария ляжет одноименная серия книг британского писателя Энди Лейна.

Главную роль, гениального сыщика, сыграет 26-летний британский актер Хиро Файнс Тиффин. Он обрел известность в возрасте 11 лет, когда появился в роли маленького Тома Реддла, будущего Лорда Волан-де-Морта, в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Сейчас же самым известным проектом в его фильмографии значится серия романтических фильмов «После».

Также в актерский состав вошли Джозеф ФайнсВлюбленный Шекспир»), Наташа МакэлхоунБлудливая Калифорния») и Цэн Цзинэ («Задача трех тел»). Гай Ричи выступит не только режиссером сериала, но и продюсером.

Ранее он снял два детективных боевика «Шерлок Холмс» (2009) и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011) с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу.

Восьмисерийный проект расскажет о 19-летнем Шерлоке Холмсе, который оказывается втянутым в расследование убийства в Оксфордском университете, что угрожает его свободе. С головой окунувшись в свое первое в жизни дело и будучи явно недисциплинированным человеком, юный Холмс умудряется распутать мировой заговор, что навсегда изменит его жизнь.

«Эта новая захватывающая глава об одном из самых известных в мире литературных персонажей порадует зрителей по всему миру», — заверил Вернон Сандерс, глава телеотдела Amazon MGM Studios.

Колин Ферт — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», двукратный лауреат премии BAFTA и награды Гильдии киноактеров США, обладатель кубка Вольпи за лучшую мужскую роль, номинант на премию «Эмми».

Он наиболее известен по ролям короля Георга VI в фильме «Король говорит!», профессора английской литературы в «Одиноком мужчине», Джеффри Клифтона в «Английском пациенте», Марка Дарси в «Дневник Бриджит Джонс», мистера Дарси в мини-сериале «Гордость и предубеждение», а также фильмах Kingsman, Мамма MIA! и «Шпион, выйди вон!».

Недавно стало известно о съемках четвертой части франшизы про Бриджит Джонс. Вернется ли Колин Ферт к роли Марка Дарси, пока неясно.

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Влюбленный Шекспир
Джозеф Файнс
Joseph Fiennes
Шерлок Холмс: Игра теней
После
Дневник Бриджит Джонс
1 р.
Английский пациент
Гордость и предубеждение
Джуд Лоу
Jude Law
Наташа МакЭлхоун
Natascha McElhone
Колин Ферт
Колин Ферт
Colin Firth
Гай Ричи
Guy Ritchie
Задача трех тел1 р.
Задача трех тел
Роберт Дауни-мл.
Robert Downey Jr.
Хиро Файнс-Тиффин
Хиро Файнс-Тиффин
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