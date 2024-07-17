Колин Ферт получил роль в сериале Гая Ричи про молодого Шерлока Холмса

Британский актер Колин Ферт присоединился к актерскому составу нового сериала своего соотечественника Гая Ричи «Молодой Шерлок Холмс», сообщает Variety.

63-летний актер исполнит роль сэра Буцефала Ходжа, другие подробности о персонаже пока не разглашаются. Вероятно, имя персонажа вдохновлено кличкой любимого коня царя Александра Македонского.

О производстве многосерийного проекта было объявлено в мае этого года. Проект заказал стриминговый сервис Amazon Prime Video. В основу сценария ляжет одноименная серия книг британского писателя Энди Лейна.

Главную роль, гениального сыщика, сыграет 26-летний британский актер Хиро Файнс Тиффин. Он обрел известность в возрасте 11 лет, когда появился в роли маленького Тома Реддла, будущего Лорда Волан-де-Морта, в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Сейчас же самым известным проектом в его фильмографии значится серия романтических фильмов «После».

Восьмисерийный проект расскажет о 19-летнем Шерлоке Холмсе, который оказывается втянутым в расследование убийства в Оксфордском университете, что угрожает его свободе. С головой окунувшись в свое первое в жизни дело и будучи явно недисциплинированным человеком, юный Холмс умудряется распутать мировой заговор, что навсегда изменит его жизнь.

«Эта новая захватывающая глава об одном из самых известных в мире литературных персонажей порадует зрителей по всему миру», — заверил Вернон Сандерс, глава телеотдела Amazon MGM Studios.

Колин Ферт — лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», двукратный лауреат премии BAFTA и награды Гильдии киноактеров США, обладатель кубка Вольпи за лучшую мужскую роль, номинант на премию «Эмми».