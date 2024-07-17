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17 июля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: ремейк культового боевика Джона Ву со звездой «Игры престолов»

В фильме «Наемный убийца» главную роль сыграла Натали Эммануэль

Появился первый трейлер фильма «Наемный убийца» Джона Ву, ремейка его же одноименного боевика 1989 года. Главную роль в картине исполнила Натали Эммануэль, известная как Миссандея из «Игры престолов». Актриса также снималась в масштабном проекте Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис».

Ее героиня, наемная убийца Зи, широко известна в преступном мире Парижа. Киллершу прозвали «Королевой мертвых» за то, что она выполняет свою работу быстро и чисто. Ее новой жертвой должна была стать незрячая девушка из ночного клуба. Но Зи отказывается от убийства, чем портит отношения с заказчиком. Все это привлекает внимание полиции, давно ищущей неуловимую преступницу.

В ленте также снимались Омар Си из «1+1» и Сэм Уортингтон из «Аватара».

Фильм «Наемный убийца» выйдет в онлайн-прокат 23 августа.

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