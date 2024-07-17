Трейлер дня: ремейк культового боевика Джона Ву со звездой «Игры престолов»

Ее героиня, наемная убийца Зи, широко известна в преступном мире Парижа. Киллершу прозвали «Королевой мертвых» за то, что она выполняет свою работу быстро и чисто. Ее новой жертвой должна была стать незрячая девушка из ночного клуба. Но Зи отказывается от убийства, чем портит отношения с заказчиком. Все это привлекает внимание полиции, давно ищущей неуловимую преступницу.