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17 июля 2024, новость

Смольянинов высказался об инциденте с футбольным фанатом в Берлине

Актер поблагодарил поклонников за поддержку
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов | Источник: PersonaStars

Актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) записал в соцсетях видеообращение к поклонникам, в котором поблагодарил их за поддержку после случая с российским футбольным фанатом в Берлине.

Пару дней назад артист едва не подрался с россиянином в Берлине. К нему подошел мужчина перед матчем между сборными Испании и Англии в финале Евро-2024.

Россиянин начал нелестно высказываться об артисте, а тот несколько раз ответил ему. В один момент Смольянинов вспылил и попытался накинуться на кричащего болельщика, однако его удержали несколько человек, среди которых был известный спортивный блогер и футболист Красава (настоящее имя — Евгений Савин).

«Как много слов поддержки приходит в связи со вчерашним инцидентом, который по большому счету выеденного яйца не стоит. Я сорвался, но не жалею об этом. Считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано», — заявил Смольянинов.

Он также опубликовал скриншоты сообщений от поклонников, в которых те высказывали слова поддержки и советовали «не вестись на провокаторов».

Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае текущего года его имя было включено в список террористов и экстремистов.

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