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17 июля 2024, новость

Актриса Волкова показала повзрослевшую дочь от писателя Лимонова

Екатерина Волкова поделилась редкими фото с 16-летней Александрой

Звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова показала повзрослевшую дочь от писателя Эдуарда Лимонова. Актриса публично поздравила Александру с днем рождения и поделилась редкими кадрами с именинницей в соцсетях.

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«Любимая наша строптивая принцесса! Вот ты и стала взрослой — 16 лет. Как же быстро летит время. Спасибо, что учишь меня многому. Иногда, когда надо сказать "нет", я вспоминаю, с какой легкостью и благородством ты умеешь это делать. Но также желаю, чтобы твое "да" жизни было наполнено улыбками и отсутствием страха, потому что ты сильная, умная, красивая, талантливая. А мама и вся семья всегда рядом», — написала артистка.

Девушка учится в школе искусств и выступает в хоре. По словам актрисы, Лимонов хотел, чтобы Александра пела, и она исполнила его мечту.

Знаменитость отмечала, что не собирается заставлять дочь идти по ее стопам (по первому образованию артистка — дирижер хора, руководитель музыкального коллектива. — Ред.). Она готова поддержать желание Александры выступать на сцене, но не реализовывать за счет ребенка свои амбиции.

От Лимонова артистка растит двоих детей: помимо Александры, она также воспитывает 17-летнего Богдана. Супруги расстались, когда Волкова была беременна, однако знаменитость подчеркивала, что они смогли сохранить хорошие отношения после развода, и писатель часто проводил время с сыном и дочерью.

Ранее Волкова показала фото с 17-летним сыном Богданом.

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