Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 июля 2024, новость

Прилучный посетил отделение ФНС и потребовал снять аресты с его счетов

Актер сфотографировался с налоговиками и признался, что забыл подать декларацию о доходах вовремя
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный лично посетил отделение Федеральной налоговой службы (ФНС) после того, как его счета заблокировали по решению ведомства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Звезда «Мажора» объяснил налоговикам, что не смог вовремя сдать декларацию о доходах, поскольку был занят на работе. Он признался, что забыл предоставить данные ФНС.

Во время своего визита Прилучный также сфотографировался с сотрудниками ведомства. Telegram-канал публикует совместный снимок актера со специалистом.

До этого сообщалось, что актер не может воспользоваться счетами в трех банках, которые привязаны к его ИП. Их заблокировали, потому что Прилучный не предоставил вовремя финансовую отчетность о своей деятельности ФНС. Он должен был сделать это до 3 июля.

В конце мая стало известно, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь