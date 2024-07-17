Бикович рассказал, в каких проектах никогда не будет сниматься

Милош Бикович посетил VK Fest 2024 в «Лужниках» и в беседе с журналистами рассказал, в каких проектах никогда не будет сниматься. По словам актера, он не хочет быть задействован в фильмах, которые разрушают общество.

«Я не люблю деструктивные и слишком политически окрашенные проекты. Например, такие, которые будто бы сняты по модным трендам, но на самом деле являются политическими. Они просто упакованы как проекты, посвященные человеческим ценностям, но на самом деле — это политический инструмент для дестабилизации и разрушения общества. Я не участвую в таких проектах», — передает слова звезды «Вызова» издание The Voice.