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17 июля 2024, новость

Бикович рассказал, в каких проектах никогда не будет сниматься

Актер отметил, что зрители никогда не увидят его в фильмах, которые сильно политически окрашены
Милош Бикович
Милош Бикович

Милош Бикович посетил VK Fest 2024 в «Лужниках» и в беседе с журналистами рассказал, в каких проектах никогда не будет сниматься. По словам актера, он не хочет быть задействован в фильмах, которые разрушают общество.

«Я не люблю деструктивные и слишком политически окрашенные проекты. Например, такие, которые будто бы сняты по модным трендам, но на самом деле являются политическими. Они просто упакованы как проекты, посвященные человеческим ценностям, но на самом деле — это политический инструмент для дестабилизации и разрушения общества. Я не участвую в таких проектах», — передает слова звезды «Вызова» издание The Voice.

Бикович также признался, что с радостью сыграл бы русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Ранее Милош Бикович высказался об адаптациях комедии «Холоп». В марте этого года стало известно, что в Турции снимут свою версию российской комедии, а главную роль в проекте сыграет Керем Бюрсин, звезда сериала «Постучись в мою дверь».

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