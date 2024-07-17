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17 июля 2024, новость

Жена Александра Петрова показала совместные романтичные кадры с отдыха

Супруги проводят отпуск в Турции

Виктория Антонова опубликовала в личном блоге романтичное фото со своим мужем, актером Александром Петровым, с которым она сейчас отдыхает в Турции. Супруги сидели за столом: Петров надел солнцезащитные очки, смотрел вдаль и касался ног жены, которые она забросила ему на колени.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также 23-летняя девушка показала романтичное видео, где вместе с мужем танцует, обнимается и целуется. Антонова не стала подписывать ролик, а лишь добавила один смайлик в виде красного сердечка.

«Здесь столько любви. Не могу перестать это смотреть», «Любовь — как круто. Лучшее чувство на планете», «Красиво и романтично!!! Любви вам, котики!», «Какие прекрасные», «Ребята, вы невероятные. Безграничного счастья и любви», — писали поклонники.

Напомним, Александр Петров женился на Виктории Антоновой в сентябре прошлого года. Сначала пара расписалась в ЗАГСе, а спустя два месяца сыграла роскошную свадьбу. Актер признавался, что ему понадобилось всего несколько встреч, чтобы понять, что он хочет прожить с этой девушкой всю жизнь.

Ранее Виктория Антонова показала, как впервые отметила свой день рождения с мужем.

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