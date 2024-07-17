Жена Александра Петрова показала совместные романтичные кадры с отдыха

Виктория Антонова опубликовала в личном блоге романтичное фото со своим мужем, актером Александром Петровым, с которым она сейчас отдыхает в Турции. Супруги сидели за столом: Петров надел солнцезащитные очки, смотрел вдаль и касался ног жены, которые она забросила ему на колени.

<div id="vk_post_-122141110_31363"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31363", -122141110, 31363, 'QR4WmxZZEzmWL3OgrG25J4MHw6g'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также 23-летняя девушка показала романтичное видео, где вместе с мужем танцует, обнимается и целуется. Антонова не стала подписывать ролик, а лишь добавила один смайлик в виде красного сердечка.

«Здесь столько любви. Не могу перестать это смотреть», «Любовь — как круто. Лучшее чувство на планете», «Красиво и романтично!!! Любви вам, котики!», «Какие прекрасные», «Ребята, вы невероятные. Безграничного счастья и любви», — писали поклонники.

Напомним, Александр Петров женился на Виктории Антоновой в сентябре прошлого года. Сначала пара расписалась в ЗАГСе, а спустя два месяца сыграла роскошную свадьбу. Актер признавался, что ему понадобилось всего несколько встреч, чтобы понять, что он хочет прожить с этой девушкой всю жизнь.