Аверин пожаловался, что запомнится зрителям двумя ролями

Максим Аверин | Источник: Legion-Media.ru

Максим Аверин любит перевоплощаться в сложных героев и сниматься в проектах с интересными сюжетами. Однако у зрителей актер в основном ассоциируется с сериалами «Глухарь» и «Склифосовский», что его совсем не радует.

«Говорю: “Столько ролей сыграно, а запомнюсь всем врачом и “Глухарем””. Но друг меня успокоил: “Не переживай, у тебя все роли хорошие — что первая, что вторая”», — рассказал актер в программе «Открытая студия».

Артист также признался, что в работе он ценит партнерство. Кроме того, ему нравится, когда есть какие-то трудности, потому что так интереснее работать.

«Я очень люблю партнерство. Партнерство — это когда искры, когда есть какая-то между двумя людьми история. С Леной Яковлевой обожаю играть, потому что трудно. Когда легко — неинтересно. Мы не друзья, я не смел бы так называть. В данном случае мне интереснее партнерство, чем дружба, извините», — заключил Аверин.

Напомним, в сериале «Глухарь» Максим Аверин сыграл молодого следователя Сергея Глухарева, а в «Склифосовском» он перевоплотился в талантливого хирурга Олега Брагина.

Отметим, что, помимо этих нашумевших проектов, актер снимался также в экранизации повестей Александра Куприна «Куприн. Яма», в сериале «Горюнов», где сыграл капитана атомной подводной лодки, исторической мелодораме «Фурцева. Легенда о Екатерине» и многих других фильмах и сериалах.