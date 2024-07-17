Сергей Бурунов

Российский актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов задумался о пересадке волос. Своими мыслями по данной теме он поделился в разговоре с рэпером Баста в шоу «Вопрос ребром».

Артист рассказал, что почти решился на данную процедуру.

«Честно признаюсь. Я один раз сходил. (…). Это целая история по пересадке волос. Ее надо обновлять. Это полный ****** на самом деле», — посетовал он.