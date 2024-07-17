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17 июля 2024, новость

Бурунов задумался о пересадке волос

Актер рассказал, что почти решился на данную процедуру
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов

Российский актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов задумался о пересадке волос. Своими мыслями по данной теме он поделился в разговоре с рэпером Баста в шоу «Вопрос ребром».

Артист рассказал, что почти решился на данную процедуру.

«Честно признаюсь. Я один раз сходил. (…). Это целая история по пересадке волос. Ее надо обновлять. Это полный ****** на самом деле», — посетовал он.

Однако ведущий перебил звезду «Полицейского с Рублевки», отметив, что технология пересадки волос давно изменилась, и показал результат своего друга. Бурунова, в свою очередь, эффект от процедуры впечатлил и заставил вновь задуматься о смене имиджа.

Ранее Сергей Бурунов высказался о продолжении «Слова пацана».

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