Российский актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов задумался о пересадке волос. Своими мыслями по данной теме он поделился в разговоре с рэпером Баста в шоу «Вопрос ребром».
Артист рассказал, что почти решился на данную процедуру.
«Честно признаюсь. Я один раз сходил. (…). Это целая история по пересадке волос. Ее надо обновлять. Это полный ****** на самом деле», — посетовал он.
Однако ведущий перебил звезду «Полицейского с Рублевки», отметив, что технология пересадки волос давно изменилась, и показал результат своего друга. Бурунова, в свою очередь, эффект от процедуры впечатлил и заставил вновь задуматься о смене имиджа.
Ранее Сергей Бурунов высказался о продолжении «Слова пацана».