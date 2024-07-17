43-летнюю Натали Портман в мини-платье заметили на прогулке

Папарацци заметили на прогулке американскую актрису Натали Портман в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

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43-летняя звезда «Черного лебедя» предстала перед камерами в черном платье длины мини, оформленном глубоким декольте. При этом она носила укороченный жакет и открытые туфли на шпильке.

На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены и уложены в аккуратную прическу.