На фестивале в Буэнос-Айресе покажут картины из фильмотеки «Мосфильма»

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Фестиваль «Великие классики советского кино», посвященный столетнему юбилею киностудии «Мосфильм», пройдет с 17 по 28 июля в синематеке Буэнос-Айреса, сообщается на сайте киностудии.

«С 17 по 28 июля в зале Sala Leopoldo кинотеатра San Martin зрители смогут увидеть девять картин из классической мосфильмовской фильмотеки. Все фильмы прошли покадровую цифровую реставрацию изображения и звука», — сообщает киностудия.