Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 июля 2024, новость

Из фильма «Ржавчина» вырезали сцену, из-за которой судили Болдуина

Сцена, во время репетиции которой погибла оператор Галина Хатчинс, не вошла в финальный монтаж
Кадр из фильма «Ржавчина»
Кадр из фильма «Ржавчина»

Из фильма «Ржавчина» полностью удалили эпизод со стрельбой из ружья, во время репетиции которого случилась трагедия. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

«Они вырезали сцену в церкви и немного переписали. Это прекрасный фильм. Похож на большой студийный», — подчеркнул источник.

В 2021 году во время съемок «Ржавчины» Алек Болдуин выстрелил на репетиции из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, а Хатчинс не удалось спасти жизнь.

Производство вестерна возобновилось весной 2023 года. Режиссер Джоэл Соуса вернулся к работе над проектом, а вдовец Хатчинс Мэтью стал исполнительным продюсером. К работе над «Ржавчиной» также присоединилась оператор Бьянка Клайн.

13 июля суд в США прекратил уголовное дело против актера Алека Болдуина из-за инцидента на съемках «Ржавчины». До этого суд присяжных признал виновной в случившемся на съемочной площадке Ханну Гутьеррес-Рид. Она была специалистом по оружию.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Джоэл Соуса
Джоэл Соуса
Joel Souza
Галина Хатчинс
Галина Хатчинс
Halyna Hutchins
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Ржавчина
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456357484
Слово пацана. Кровь на асфальте. Фильм о фильме
Трейлер
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь