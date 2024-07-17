Из фильма «Ржавчина» вырезали сцену, из-за которой судили Болдуина

Кадр из фильма «Ржавчина»

Из фильма «Ржавчина» полностью удалили эпизод со стрельбой из ружья, во время репетиции которого случилась трагедия. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

«Они вырезали сцену в церкви и немного переписали. Это прекрасный фильм. Похож на большой студийный», — подчеркнул источник.

В 2021 году во время съемок «Ржавчины» Алек Болдуин выстрелил на репетиции из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Постановщика выписали из больницы через несколько часов, а Хатчинс не удалось спасти жизнь.

Производство вестерна возобновилось весной 2023 года. Режиссер Джоэл Соуса вернулся к работе над проектом, а вдовец Хатчинс Мэтью стал исполнительным продюсером. К работе над «Ржавчиной» также присоединилась оператор Бьянка Клайн.