Коллеги Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер

Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Коллеги американского актера Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер. Слова членов съемочной группы нового проекта звезды приводит Пятый канал.

Работники заявили, что Шаламе запрещал встречаться с ним взглядом и разговаривать на площадке. Когда артист случайно попал в кадр на телефоне младшего помощника продюсера, он пришел в ярость и потребовал удалить все фото с ним. После этого Шаламе вынудил продюсеров запретить использование смартфонов на площадке.

Коллеги звезды также утверждают, что он грубо вел себя по отношению к работникам площадки, настраивающим свет. Его поведение они описали как крайне эгоистичное.

В марте стало известно, что доходы Шаламе значительно выросли на фоне успеха мюзикла «Вонка» и блокбастера «Дюна: Часть вторая».