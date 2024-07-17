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17 июля 2024, новость

Коллеги Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер

Работники съемочной группы заявили, что актер запрещал встречаться с ним взглядом
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Коллеги американского актера Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер. Слова членов съемочной группы нового проекта звезды приводит Пятый канал.

Работники заявили, что Шаламе запрещал встречаться с ним взглядом и разговаривать на площадке. Когда артист случайно попал в кадр на телефоне младшего помощника продюсера, он пришел в ярость и потребовал удалить все фото с ним. После этого Шаламе вынудил продюсеров запретить использование смартфонов на площадке.

Коллеги звезды также утверждают, что он грубо вел себя по отношению к работникам площадки, настраивающим свет. Его поведение они описали как крайне эгоистичное.

В марте стало известно, что доходы Шаламе значительно выросли на фоне успеха мюзикла «Вонка» и блокбастера «Дюна: Часть вторая».

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе сыграет чемпиона по настольному теннису.

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