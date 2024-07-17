Лядова рассказала о поддержке и советах от Вдовиченкова

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков | Источник: Алексей Молчановский

Елена Лядова в одном из последних интервью рассказала, как ее поддерживает муж, актер Владимир Вдовиченков. По словам звезды сериала «Измены», они с супругом — хорошие партнеры, которые могут поговорить и посоветоваться друг с другом.

«Полезно очень, когда перед съемками кто-то может помочь, текст покидать, отрепетировать. Есть большой плюс, когда супруги актеры», — отметила Лядова в шоу «Медийные лица».

Она добавила, что супругам-актерам проще взаимодействовать друг с другом и с пониманием относиться к загруженным графикам и гастролям. Лядова также призналась, что они с мужем не спорят и уважают друг друга.

«Надеюсь, Владимиру нравится, что я делаю, а мне нравится, что делает он. Недавно он меня привлекал к репетициям в театре: я сидела и смотрела, а вечером дома делала разбор полетов. Иногда я слишком копаю, но он понимает мои проявления, подсказывает, советует», — рассказала звезда.