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17 июля 2024, новость

Лядова рассказала о поддержке и советах от Вдовиченкова

Актриса заявила, что супругам-актерам проще взаимодействовать друг с другом
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков | Источник: Алексей Молчановский

Елена Лядова в одном из последних интервью рассказала, как ее поддерживает муж, актер Владимир Вдовиченков. По словам звезды сериала «Измены», они с супругом — хорошие партнеры, которые могут поговорить и посоветоваться друг с другом.

«Полезно очень, когда перед съемками кто-то может помочь, текст покидать, отрепетировать. Есть большой плюс, когда супруги актеры», — отметила Лядова в шоу «Медийные лица».

Она добавила, что супругам-актерам проще взаимодействовать друг с другом и с пониманием относиться к загруженным графикам и гастролям. Лядова также призналась, что они с мужем не спорят и уважают друг друга.

«Надеюсь, Владимиру нравится, что я делаю, а мне нравится, что делает он. Недавно он меня привлекал к репетициям в театре: я сидела и смотрела, а вечером дома делала разбор полетов. Иногда я слишком копаю, но он понимает мои проявления, подсказывает, советует», — рассказала звезда.

Напомним, роман Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова начался на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Они стали мужем и женой в 2015 году.

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