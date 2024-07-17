Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 июля 2024, новость

ФНС заблокировала счета Павла Прилучного

Сообщается, что актер не может воспользоваться счетами в трех банках
Павел Прилучный
Павел Прилучный

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета актера Павла Прилучного. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что теперь звезда «Мажора» не может воспользоваться счетами в трех банках, привязанных к его ИП. Причиной решения ФНС стало то, что актер не смог вовремя предоставить ведомству финансовую отчетность о своей деятельности. Он должен был сделать это до 3 июля. Telegram-канал не исключает, что артист мог попросту забыть представить декларацию.

В конце мая сообщалось, что Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

1 ноября 2023 года Муцениеце впервые подала иск против Прилучного. Она потребовала увеличить сумму выплат по алиментам на двоих детей — Тимофея и Мию. В декабре актриса отказалась от иска к бывшему мужу о взыскании алиментов на содержание двоих детей. Однако в феврале 2024-го актриса разорвала мирное соглашение с экс-супругом.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Павел Прилучный
Павел Прилучный
Новые трейлеры
Наемный убийца
Наемный убийца
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Другой человек»
Другой человек
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Ячейка общества»
Ячейка общества
Трейлер
Кадр из сериала «Терминатор Зеро»
Терминатор Зеро
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Комбинация»
Комбинация
Тизер
Кадр из сериала «Игры»
Игры
Трейлер
Кадр из сериала «Она такая классная»
Она такая классная
Трейлер
Кадр из фильма «Анора»
Анора
Тизер (рус.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь