Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время засняли с возлюбленной

Актер Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время вышел на публику с моделью Витторией Черетти. Об этом сообщает Just Jared.

<div id="vk_post_-122141110_31354"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31354", -122141110, 31354, 'vzF-Xx1pJdVMGfwRNc5MD3FiuoU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пара решила провести время дома и взяла еду навынос. Актер был одет в белый свитшот и брюки, дополнив образ медицинской маской. Виттория Черетти предпочла для своего выхода кружевную юбку, толстовку и трендовые балетки в сетку.

На днях Тео Джеймса и модель Витторию Черетти засняли на яхте в купальниках во время съемки рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Возлюбленная Леонардо ДиКаприо позировала в белом бикини, а Тео Джеймс отжимался над ней и целовал.

Слухи о романе ДиКаприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе.