Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время засняли с возлюбленной

Актер Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время вышел на публику с моделью Витторией Черетти. Об этом сообщает Just Jared.
Пара решила провести время дома и взяла еду навынос. Актер был одет в белый свитшот и брюки, дополнив образ медицинской маской. Виттория Черетти предпочла для своего выхода кружевную юбку, толстовку и трендовые балетки в сетку.
На днях Тео Джеймса и модель Витторию Черетти засняли на яхте в купальниках во время съемки рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Возлюбленная Леонардо ДиКаприо позировала в белом бикини, а Тео Джеймс отжимался над ней и целовал.
Слухи о романе ДиКаприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе.
Недавно влюбленные спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что ДиКаприо пока не готов к такому серьезному шагу.