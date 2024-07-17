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17 июля 2024, новость

Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время засняли с возлюбленной

Актер вышел на публику с моделью Витторией Черетти

Актер Леонардо ДиКаприо впервые за долгое время вышел на публику с моделью Витторией Черетти. Об этом сообщает Just Jared.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пара решила провести время дома и взяла еду навынос. Актер был одет в белый свитшот и брюки, дополнив образ медицинской маской. Виттория Черетти предпочла для своего выхода кружевную юбку, толстовку и трендовые балетки в сетку.

На днях Тео Джеймса и модель Витторию Черетти засняли на яхте в купальниках во время съемки рекламы итальянского бренда Dolce & Gabbana. Возлюбленная Леонардо ДиКаприо позировала в белом бикини, а Тео Джеймс отжимался над ней и целовал.

Слухи о романе ДиКаприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Недавно влюбленные спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что ДиКаприо пока не готов к такому серьезному шагу.

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