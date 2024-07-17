Эмма Робертс объявила о помолвке и показала кольцо

Эмма Робертс и Коди Джон, фото: соцсети

Актриса Эмма Робертс объявила о помолвке с Коди Джоном. Снимком она поделилась в соцсети.

«Оставляю это здесь, пока моя мама всем не рассказала», — написала она.

На фото пара позировала на природе. Актриса обнимала будущего мужа и показала кольцо на безымянном пальце.

О романе пары стало известно в октябре 2022 года, артисты познакомились благодаря общим друзьям. По словам источника из близкого окружения знаменитости, она не спешила знакомить возлюбленного со своим ребенком, потому что не была уверена в серьезности их отношений.

Сыну Эммы Робертс два года, она родила первенца от коллеги, Гаррета Хедлунда, а в январе 2022 года стало известно, что звезда рассталась с отцом ребенка. Как сообщали источники, артисты разъехались после непростого периода отношений. Гаррет Хедлунд и Эмма Робертс старались разделять родительские обязанности, но не выдержали всех испытаний.