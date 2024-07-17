Звезда «Папиных дочек» показала редкое фото с матерью

Мирослава Карпович с матерью, фото: соцсети

Актриса, сыгравшая Машу в «Папиных дочек», Мирослава Карпович опубликовала в соцсети фото с матерью Ларисой.

Мирослава Карпович поздравила мать с днем рождения.

«Мамуля! С твоим днем. Ты все знаешь. А эта фотокарточка лучше всех слов выражает наше мощное суперпартнерство! Мы тебя очень любим! Будь, мамчик… Будь счастлива!» — написала она.

Лариса Карпович родила старшую дочь Мирославу в 18 лет, ее мужу было столько же, и через три года у них появилась на свет еще одна девочка Кристина. В 1992 году супруги с двумя детьми переехали из Бердянска в Москву, а в 2001 году у них родился третий ребенок — сын Андрей. Актриса говорила, что ее брат учится в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Мирослава Карпович рассказывала, что мама и отец были для нее в большей степени друзьями, чем родителями — они взрослели вместе, проходя все переходные периоды.

«Когда маме исполнилось 53 года, она стала по-настоящему осознавать, что я ее ребенок, которому нужно родительское внимание и поддержка», — признавалась актриса.