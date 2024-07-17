49-летняя Ева Лонгория в купальнике попала в объектив папарацци

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенном виде попала в объектив папарацци во время отдыха ​​на пляже в Марбелье, Испания. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

49-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» была замечена вместе с мужем Хосе Антонио Бастоном и сыном Сантьяго. Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в раздельном купальнике белого цвета, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на бедрах.

При этом артистка надела соломенную шляпу с черной лентой, солнцезащитные очки и ожерелье с подвеской. Кроме того, она уложила волосы в низкий хвост.