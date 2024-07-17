Известный российский актер умер после репетиции

Игорь Лучихин (фото: соцсети)

Известный российский актер Игорь Лучихин умер после репетиции в Драматическом театре имени Бориса Лавренева Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Лучихину было 62 года. Отмечается, что в день репетиции он не жаловался на здоровье. Вечером близкие артиста сообщили о его смерти. Причина ухода из жизни артиста не раскрывается.