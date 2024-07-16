Гай Германика призналась, что мать купила ей аттестаты за 9 и 11 классы

Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика призналась в интервью шоу «Такая генетика», что мать купила ей аттестаты за 9 и 11 классы. По словам звезды, она не смогла сдать экзамены, несмотря на занятия с репетиторами.

«Я училась в лицее с философским уклоном. У нас до пятого класса не было русского языка. Не было математики, мой мозг не адаптировался к наукам. В шестом классе попросилась в общеобразовательную школу. Но я не могла догнать учеников обычной школы даже с репетиторами. Начала пропускать уроки. Мама потом об этом узнала — в милиции сказали, что я не хожу в школу. Она написала заявление о том, что дочь будет учиться дома и сдавать экзамены экстерном. А я ничего не смогла сдать. Мама купила аттестат за 9 и 11 классы, чтобы я поступала в институт», — поделилась телеведущая.

Знаменитость отметила, что ей не стыдно. По мнению Германики, это не было ее взвешенным решением, поскольку она была ребенком и не до конца отдавала себе отчет. А мать посчитала, что так будет лучше для дочери, которая росла творческим человеком.

У звезды трое детей. Она впервые стала матерью в 24 года. Германика не раскрывает имя мужчины, от которого забеременела. По словам режиссера, она один раз поговорила с дочерью об ее отце, и с тех пор эта тема для них закрыта.

Знаменитость признавалась, что этот человек «просто уехал», оставив ее с ребенком. У Германики также есть дочь Северина, которая родилась в апреле 2016 года. Отец девочки — участник проекта «Танцы со звездами» Вадим Любушкин.

Режиссер сыграла с ним свадьбу в 2015 году, не дожидаясь, когда хореограф будет официально разведен, а через четыре месяца после этого события рассталась с возлюбленным.

В 2019 году знаменитость родила сына Августа от бизнесмена Дениса Молчанова. Она признавалась, что предприниматель официально удочерил ее детей от предыдущих отношений, и девочки стали называть его папой. Однако в 2023 году Германика объявила о разводе с мужем.