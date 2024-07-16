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16 июля 2024, новость

Актриса «Бригады» снялась на берегу Балтийского моря в купальнике

Дарья Повереннова похвасталась стройной фигурой
Дарья Повереннова на отдыхе в Светлогорске
Дарья Повереннова на отдыхе в Светлогорске

Актриса Дарья Повереннова показала фигуру в прозрачном белье. Актриса «Бригады» позировала на пляже в Светлогорске и поделилась кадрами в соцсетях.

«Проснуться в 6 утра, пробежаться до смотровой площадки "Песчаная гора", а потом искупаться в Балтийском море — вот настоящая радость жизни», — отметила знаменитость.

Подписчики Поверенновой активно прокомментировали ее пост: «Шикарная», «Какая вы молодец», «Отлично выглядите», «Мотивируете заняться собой», «Морская нимфа», «Какая вы красивая», «Роскошная женщина», «Восхитительная».

Артистка отмечала, что довольна фигурой и с удовольствием демонстрирует результаты своего труда. Повереннова следит за питанием и активно занимается спортом, чтобы быть в форме. При росте в 170 сантиметров актриса весит 51 килограмм.

Знаменитость признавалась подписчикам, что перепробовала много разных диет, но в итоге убедилась в их бесполезности и даже опасности для здоровья. Артистка ест все, но в малых количествах и только тогда, когда испытывает голод.

Повереннова не скрывает, что был период, когда она ради похудения практически ничего не ела, но вовремя остановилась. Актриса изменила образ жизни и начала контролировать вес с помощью полезных привычек. Звезда почти семь лет занимается бегом.

Знаменитость говорила, что благодаря физической активности также полностью отказалась от курения. По словам актрисы, своим примером она вдохновляет многих людей начать вести здоровый образ жизни, поэтому часто рассказывает об этом в соцсетях.

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