Актриса «Бригады» снялась на берегу Балтийского моря в купальнике

Дарья Повереннова на отдыхе в Светлогорске

Актриса Дарья Повереннова показала фигуру в прозрачном белье. Актриса «Бригады» позировала на пляже в Светлогорске и поделилась кадрами в соцсетях.

«Проснуться в 6 утра, пробежаться до смотровой площадки "Песчаная гора", а потом искупаться в Балтийском море — вот настоящая радость жизни», — отметила знаменитость.

Подписчики Поверенновой активно прокомментировали ее пост: «Шикарная», «Какая вы молодец», «Отлично выглядите», «Мотивируете заняться собой», «Морская нимфа», «Какая вы красивая», «Роскошная женщина», «Восхитительная».

Артистка отмечала, что довольна фигурой и с удовольствием демонстрирует результаты своего труда. Повереннова следит за питанием и активно занимается спортом, чтобы быть в форме. При росте в 170 сантиметров актриса весит 51 килограмм.

Знаменитость признавалась подписчикам, что перепробовала много разных диет, но в итоге убедилась в их бесполезности и даже опасности для здоровья. Артистка ест все, но в малых количествах и только тогда, когда испытывает голод.

Повереннова не скрывает, что был период, когда она ради похудения практически ничего не ела, но вовремя остановилась. Актриса изменила образ жизни и начала контролировать вес с помощью полезных привычек. Звезда почти семь лет занимается бегом.