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16 июля 2024, фоторепортажСъемки

Снаткина, Банщикова и Чиповская играют придворных дам: первые кадры

Актрисы приняли участие в съемках масштабной исторической драмы «Александр I»
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Завершились съемки многосерийной исторической драмы «Александр I» о российском императоре, воспитывавшемся на идеалах Просвещения и заключившем мир с Наполеоном. Павла I на экране воплотит Федор Лавров, а его первенца, Александра I, — Евгений Романцов.

Также в сериале заняты Анна Банщикова, Анна Снаткина, Даниил Спиваковский, Анна ЧиповскаяЮрий Чурсин, Артем Ткаченко, Владислав Ценев, Филипп Ершов, Полина Гухман и другие актеры.

Сериал расскажет о взрослении и становлении Александра I под крылом властной бабушки Екатерины II, в котором она видит прямого наследника престола. В юности будущий император придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона.

После смерти Екатерины, во времена правления своего отца, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре разочаровывается в Павле и как в отце, и как в правителе. После гибели Павла I в результате заговора Александр вынужден взойти на престол и противостоять не только интригам придворных, но и внешней угрозе: он прекрасно понимает, что война с Наполеоном неизбежна.

«Для меня не столь важно рассказать современному зрителю об исторической личности, сколь поведать мудрую и интересную историю, которая, с одной стороны, дает возможность отдохнуть и отвлечься от повседневности, а с другой — заставляет об этой повседневности подумать», — комментирует проект режиссер Артем Насыбулин, ранее снявший такие сериалы, как «Доктор Преображенский» и «Абсурд».

Для съемок масштабного исторического сериала художники по костюмам создали около четырех тысяч кружевных платьев, парадных камзолов и других нарядов. А гримеры изготовили около пятисот бакенбардов, двухсот усов и пятидесяти париков.

Премьера сериала «Александр I» ожидается уже в 2024 году.

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