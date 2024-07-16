Фильм на вечер: документалка про лисенка, которая растрогает любого

Лисенок Ветер живет в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Однажды грозный медведь лишает его семьи и дома, и теперь зверьку предстоит найти новое место для жизни. Ветер пускается в удивительное путешествие, а вскоре встречает прекрасную лисицу Лаву, в которую влюбляется. Но когда кажется, что он обрел новую семью, на горизонте появляется старый враг — медведь.

«Огненный лис» — захватывающее документальное кино, с поразительной детализацией погружающее в животный мир, обычно скрытый от глаз человека. Природа становится здесь полноценным соавтором, а от видов величественной Камчатки не оторваться.

Благодаря съемкам с дронов, авторы следуют за своими героями по пятам, запечатлевая невыдуманную историю самого настоящего лиса, озвученного Олегом Вирозубом, одним из самых известных голосов российского дубляжа.