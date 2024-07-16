Фильм на вечер: документалка про лисенка, которая растрогает любого

Лисенок Ветер живет в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Однажды грозный медведь лишает его семьи и дома, и теперь зверьку предстоит найти новое место для жизни. Ветер пускается в удивительное путешествие, а вскоре встречает прекрасную лисицу Лаву, в которую влюбляется. Но когда кажется, что он обрел новую семью, на горизонте появляется старый враг — медведь.
«Огненный лис» — захватывающее документальное кино, с поразительной детализацией погружающее в животный мир, обычно скрытый от глаз человека. Природа становится здесь полноценным соавтором, а от видов величественной Камчатки не оторваться.
Благодаря съемкам с дронов, авторы следуют за своими героями по пятам, запечатлевая невыдуманную историю самого настоящего лиса, озвученного Олегом Вирозубом, одним из самых известных голосов российского дубляжа.
Телескопическая оптика позволяет зрителям наблюдать за тем, как Ветер играет и взрослеет, охотится и оказывается перед лицом реальной угрозы. В итоге за лисенка приходится переживать не меньше, чем за Симбой в «Короле Льве».