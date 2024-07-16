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16 июля 2024, новость

Мать звезды «Зачарованных» прервала молчание после смерти дочери

Роза Доэрти поблагодарила всех, кто поддерживал Шэннен Доэрти в борьбе с онкологией
Шэннен Доэрти
Шэннен Доэрти | Источник: Legion-Media.ru

Роза Доэрти, мать американской актрисы Шэннен Доэрти, спустя несколько дней после смерти дочери публично простилась с ней. Женщина также поблагодарила всех, кто поддерживал звезду «Зачарованных» все эти годы.

«Она моя красивая девочка и мое сердечко. Наша семья хочет поблагодарить всех, кто поддерживал ее своей любовью в жизни. Мы невероятно это ценим!» — цитирует Доэрти издание People.

Актриса всегда говорила, что мама помогает ей переживать этот непростой период и верит, что она победит недуг.

Напомним, Шэннен Доэрти ушла из жизни 13 июля после продолжительной болезни. В 2015 году она узнала о том, что болеет раком. Спустя два года актриса рассказала, что наступила ремиссия.

Однако в 2020 году случился рецидив — врачи диагностировали у звезды четвертую стадию рака. Доэрти подробно рассказывала поклонникам о своей болезни и надеялась, что сможет с ней справиться.

Ранее стали известны необычные подробности завещания Доэрти. Актриса говорила, что желает, чтобы ее кремировали, а прах смешали с прахом ее собаки и отца. Кроме того, она отмечала, что не хотела бы, чтобы ее недоброжелатели пришли проводить ее в последний путь.

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