Мать звезды «Зачарованных» прервала молчание после смерти дочери

Шэннен Доэрти | Источник: Legion-Media.ru

Роза Доэрти, мать американской актрисы Шэннен Доэрти, спустя несколько дней после смерти дочери публично простилась с ней. Женщина также поблагодарила всех, кто поддерживал звезду «Зачарованных» все эти годы.

«Она моя красивая девочка и мое сердечко. Наша семья хочет поблагодарить всех, кто поддерживал ее своей любовью в жизни. Мы невероятно это ценим!» — цитирует Доэрти издание People.

Актриса всегда говорила, что мама помогает ей переживать этот непростой период и верит, что она победит недуг.

Напомним, Шэннен Доэрти ушла из жизни 13 июля после продолжительной болезни. В 2015 году она узнала о том, что болеет раком. Спустя два года актриса рассказала, что наступила ремиссия.

Однако в 2020 году случился рецидив — врачи диагностировали у звезды четвертую стадию рака. Доэрти подробно рассказывала поклонникам о своей болезни и надеялась, что сможет с ней справиться.