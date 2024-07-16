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16 июля 2024, новость

В сети восхитились внешностью 62-летней матери Равшаны Курковой

Рано Кубаева вместе с дочерью посетила церемонию открытия кинофестиваля в Нижнем Новгороде

В сети восхитились внешностью 62-летней матери актрисы Равшаны Курковой — советской и узбекской актрисы, кинорежиссера и сценариста Рано Кубаевой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

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Известно, что родственницы посетили фестиваль нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, где сделали совместные фото. На размещенных кадрах мать звезды сериалов «Пищеблок» и «А у нас во дворе…» предстала в наряде черного цвета.

Так, 62-летняя знаменитость примерила удлиненный жакет, макси-юбку с завышенной талией и блузку с крыльями из стразов на груди. На ней были также черно-серебристые лодочки и солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз». Кубаева дополнила образ серьгами-подвесками, цепочкой на шее и кольцами.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Теперь понятно, в кого Равшана такая красавица», «Какая у вас мама утонченная и элегантная», «Мама просто огонь!», «Какие вы прекрасные», «Королева-мать и принцесса-дочь», — заявили юзеры.

Церемония открытия VIII фестиваля нового российского кино «Горький fest» состоялась 12 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького. Смотр продлится до 18 июля.

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