В сети восхитились внешностью 62-летней матери Равшаны Курковой

В сети восхитились внешностью 62-летней матери актрисы Равшаны Курковой — советской и узбекской актрисы, кинорежиссера и сценариста Рано Кубаевой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_31327"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_31327", -122141110, 31327, 'R9YZDiMFkh_L8y6ZjrxK7oWJRYA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Известно, что родственницы посетили фестиваль нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде, где сделали совместные фото. На размещенных кадрах мать звезды сериалов «Пищеблок» и «А у нас во дворе…» предстала в наряде черного цвета.

Так, 62-летняя знаменитость примерила удлиненный жакет, макси-юбку с завышенной талией и блузку с крыльями из стразов на груди. На ней были также черно-серебристые лодочки и солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз». Кубаева дополнила образ серьгами-подвесками, цепочкой на шее и кольцами.

Поклонники оценили внешний вид артистки в комментариях. «Теперь понятно, в кого Равшана такая красавица», «Какая у вас мама утонченная и элегантная», «Мама просто огонь!», «Какие вы прекрасные», «Королева-мать и принцесса-дочь», — заявили юзеры.