Машков назвал актерство «профессией с "нулевой гарантией"»

Владимир Машков | Источник: PersonaStars

Директор театра «Современник» и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков признался, что считает актерское ремесло профессией с «нулевой гарантией». Об этом он рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

Он отметил, что в связи с этим важно сделать так, чтобы образование актеры могли получать на бюджетной основе.

«Центром нашего театра является уникальная театральная школа Олега Табакова. Единственное в своем роде учебное заведение интегрированного образования, где соединено среднее общее и высшее образования. Это бесплатная школа, ее поддерживает правительство Москвы. Конечно, было бы хорошо, чтобы образованием артиста занимались на бюджетной основе профильные вузы. Потому что, с одной стороны, потребность в этой деятельности есть, но эта деятельность с нулевой гарантией. Тем более если вы не очень разбираетесь в природе артиста», — отметил артист.

По его словам, просветительский проект «Театр Олега Табакова — регионам», запущенный совместно с АО «ОХК Уралхим», также поможет молодым людям, которые планируют связать свою жизнь с актерством и режиссерством. Так они смогут узнавать секреты мастерства и существования многонационального русского театра, подчеркнул Машков. Он добавил, что молодежь должны обучать педагоги, «действующие здесь и сейчас».