«Пока родители живы, они отвечают за своих детей». Интервью с Юлией Высоцкой

Юлия, вы сейчас снимаетесь в фильме Надежды Михалковой «Огненный мальчик». Расскажите немного о вашей героине, какая она?
Юлия Высоцкая: Моя героиня — мать, у нее есть сын-подросток. А сама она занимается политической деятельностью, она депутат. Это два таких сложных, конфликтных состояния женщины. С одной стороны, это женщина работающая, к тому же во власти, поэтому это очень сконцентрированный, волевой, дисциплинированный человек. С другой, это мама, которая должна быть эмпатичной, сочувствующей, эмоциональной, переживающей и открытой к своему ребенку. В этом, собственно, и состоит конфликт характера моей героини.
Как вам кажется, чем зрителей может зацепить эта история?
Мне кажется, проблема детей всегда актуальна и интересна. Это очень современная история, рассказанная очень современным языком. В первую очередь, для родителей, чтобы они как-то немножко встряхнулись, вспомнили о том, что ребенок — это то, за что мы несем ответственность целиком и полностью. Пока родители живы, они отвечают за своих детей.
В фильме вместе с вами задействованы актрисы Оксана Акиньшина и Анна Михалкова. Как вам с ними работается?
На самом деле, у меня было только два партнера — Оксана Акиньшина и Денис Косиков, который играет моего сына, замечательный мальчик. С ними мне прекрасно работается — это замечательные, тонкие, чувствующие, профессиональные люди.
А что насчет режиссера Надежды Михалковой? Какая она на площадке?
У Нади есть огромное преимущество — это актерская школа. Это очень важно, потому что она понимает актерскую кухню. И дает не только правильные технические задания, но еще и очень точные внутренние задачи, пристройки, подмечает какие-то детали и вообще очень понимает женскую актерскую природу. Это очень важно.
Мужчины-режиссеры могут быть замечательными, но не все из них понимают эту разницу, что мужская актерская природа — это про одно, а женская — немножко про другое. Надя в этом смысле очень хорошо разбирается. И потом у Нади, понимаете, такая родословная, что это не может не сказаться на ее эрудиции, на ее профессиональном уровне. Да и просто это человек родной, хороший. С ней очень хорошо.
Возвращаясь к теме фильма. Для тех, кто пытается наладить отношения с ребенком прямо сейчас, — какой ваш совет?
Не откладывать это даже не следующий час. А делать это прямо сейчас. Прямо сейчас внимательно смотреть на своего ребенка, слышать его. Не говорить, что вот на выходных мы с тобой сходим куда-нибудь и проведем вместе время — потому что никогда этого времени не будет достаточно. И дети растут очень быстро, это пролетает так незаметно. Поэтому не откладывать ни одной минуты. Если вдруг есть какие-то ощущения, что что-то упущено, наверстывать прямо сейчас.
В чем самая яркая отличительная черта нового, молодого поколения, на ваш взгляд?
Наверное, говорить, что новое поколение какое-то совсем другое… Безусловно, это так. Но мне кажется, что все люди в юности и молодости примерно одинаковые. Это все детали. Мир, конечно, меняется. Мы живем в совсем другом мире. Но говорить о том, что люди меньше читают? Ну да, меньше читают. Но зато они узнают из других источников больше информации. Проводят больше времени в каких-то гаджетах, соцсетях.
У нас, наверное, было больше живого общения. Но, в принципе, та же самая неуверенность, поиски смысла жизни, те же самые страхи, сомнения, радости, влюбленности — это все на месте, никуда не делось. Да, внешняя оболочка немножко другая. А так — люди пока, слава богу, людьми остаются.
За какими молодыми артистами вам интересно наблюдать сегодня?
Слушайте, у нас очень много молодых артистов. Мне даже сложно сейчас какие-то имена называть. Но вот чем хорошо новое поколение — у них немножко больше свободы поведенческой, и для актерской природы это хорошо. Раньше нас пожестче воспитывали, была какая-то формальная условность, как люди должны себя вести, рамки были пожестче, эмоциональные в том числе. А сейчас дети более расторможенные. У них больше и эмоциональная амплитуда, и неожиданных реакций на что-то, и свободы в проявлениях. Именно для актерской профессии это прекрасно.
У вас с сыном сильно отличаются киновкусы? Есть что-то, что смотрите вместе?
Мы очень много чего смотрим вместе. От «Крестного отца» и британского сериала «Шерлок» до Антониони и Бергмана. Есть классика, которая нам абсолютно нравится обоим, единодушно. О чем-то он мне рассказывает. Или наоборот — я вот, например, раньше него посмотрела «Эйфорию», первый сезон. И я ему порекомендовала посмотреть этот сериал. Это, кстати, как раз про ту же проблему молодого поколения. Там все, конечно, культурологически отличается от того, что происходит в нашей стране, но именно по внутреннему, эмоциональному состоянию этого нового поколения — это все равно близко. Это очень человеческая история.
Поделитесь секретом, как вам удается находить баланс между карьерой и семьей? Чтобы не загнать себя в ситуацию, в которой придется выбирать между ними — как вашей героине в «Огненном мальчике».
Как удается? Так и удается — с большим или меньшим успехом. Иногда хорошо, иногда менее эффективно получается. Иногда страдает работа, иногда страдает семья. Иногда приходится отказываться от каких-то проектов из-за того, что есть домашние, семейные обстоятельства, обязательства. Иногда, наоборот, семья хотела бы, чтобы меня было побольше, а мне приходится какие-то уже другие обязательства реализовывать. Поэтому тут такая история, нет идеальной схемы. Во всяком случае, я для себя еще ее не нашла, не вывела.