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19 июля 2024, фоторепортажНовости шоу-бизнеса

Сотни звезд и рекорды: как прошел VK Fest 2024

Масштабный фестиваль попал в Книгу рекордов России, побив свои собственные достижения прошлого года. Смотрите репортаж Кино Mail.ru с грандиозного финала VK Fest в Москве

В столице отгремел финальный аккорд самого масштабного в России музыкального события — VK Fest 2024. Грандиозный фестиваль начался 1 июня, прошел в Уфе, Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге и завершился двухдневным праздником в московском парке «Лужники».

В этом году VK Fest превзошел свои прошлые достижения и попал в Книгу рекордов России как фестиваль с самым большим числом выступающих (всего на сцены фестиваля вышли 277 артистов) и самым большим количеством развлечений (в пяти городах на свежем воздухе работала 161 площадка).

Музыкальные звезды и секретный гость

30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

Московский VK Fest в этот раз впервые проводился в «Лужниках». На обширной территории парка расположились три музыкальные сцены — Фиолетовая, Белая и самая большая и технологичная Синяя. В течение двух дней на них выступали самые разные артисты: Дима Билан, Cream Soda, Инстасамка, Ева Польна, L'One, NILETTO, Валя Карнавал, Тимати, Jane Air, Pompeya и многие другие. Василий Вакуленко в разные дни выступал в двух ипостасях — как Баста и Ноггано. В рамках шоу «VK Мегамикс» Шура, «Отпетые мошенники», Никита, «Агата Кристи» и другие музыканты исполнили свои главные хиты девяностых и нулевых.

Имя последнего хедлайнера VK Fest 2024 держалось в строжайшей тайне до последней минуты: на афишах он был обозначен как Секретный гость. К восторгу зрителей, им оказался музыкант, продюсер и основатель группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Он предложил гостям фестиваля вернуться в детство и исполнил свои самые известные композиции.

Необычные наряды синей дорожки

Отдельным местом притяжения стала синяя дорожка, на которую вышли десятки звезд музыки, кино и блогосферы. Некоторые наряды гостей оказались особенно запоминающимися: например, балерина Анастасия Волочкова появилась в образе Жар-птицы. 

Певица Катя IOWA (Екатерина Иванчикова) сопроводила костюм стулом, а экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина предстала в сияющем платье с золотым футбольным мячом в руках, напоминавшим о том, что последний день VK Fest совпал с финалом Чемпионата Европы по футболу.

Среди прочих знаменитостей, дефилировавших по синей дорожке, оказались Нюша, Яна Рудковская, Доминик Джокер, Владимир Маркони, Яна Чурикова, Влад Бумага, Сергей Бурунов, Надежда Кадышева с сыном, Евгений Чебатков, Эльдар Джарахов, Сати Казанова и многие другие.

Также в объективы фотографов попали ведущие VK Fest Азамат Мусагалиев, Ида Галич, Олеся Иванченко, Алла Михеева и команда шоу «Импровизаторы».

Познавательные встречи и развлечения

Во всех городах, где проходил VK Fest, были устроены площадки «Знание. Лекторий», где известные актеры, музыканты, блогеры, писатели, спортсмены и эксперты в разных областях читали лекции и делились профессиональным опытом.

В Москве Сергей Безруков раздавал ключи к успеху в актерской профессии, комик Нурлан Сабуров рассказал о роли юмора в нашей жизни, фигуристы Евгений и Александр Плющенко рассуждали о преемственности в спорте, а Милош Бикович — об успехе российского кино. Сергей Бурунов же ответил на волнующий многих зрителей вопрос — ждать ли продолжения «Слова пацана».

Кроме живой музыки и лекций гостей VK Fest 2024 ждали самые разнообразные развлечения: квесты, квизы, спортивные состязания, мастер-классы, игровые консоли, красочные фотозоны, танцевальные площадки и многое другое.

Оба дня в «Лужниках» работала отдельная сцена косплееров, где можно было увидеть участников в образах персонажей известных фильмов, сериалов и видеоигр. Кроме того, гости фестиваля могли пройти обучение в Школе инфлюенсеров — секретами блогерского мастерства делились Валя Карнавал, Милана Хаметова, Влад A4, Джиган и Оксана Самойлова, Слава Бустер, Катя Адушкина, Егор Шип, Юлия Гаврилина и другие.

За два дня VK Fest в Москве посетили 85 тысяч человек, а прямая трансляция с площадок фестиваля собрала миллионы просмотров.

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