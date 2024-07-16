Безруков заявил о разочаровании от работы с непрофессиональными актерами

Сергей Безруков

Сергей Безруков стал гостем большого фестиваля VK Fest, который в середине июля прошел в «Лужниках». В беседе с журналистами он высказался о сотрудничестве с актерами, у которых нет профильного образования.

Безруков признался, что был разочарован работой с такими коллегами. Он также отметил, что актерам обязательно нужно учиться в театральных институтах.

«Да [мне приходилось работать с актерами без профессионального образования]. Это проблема. Почему? Это целая лекция часа на полтора, на два. Поступайте в ВУЗ и вы поймете, чем отличается профессиональный актер от непрофессионального», — цитирует слова звезды сериала «Бригада» издание The Voice.