Безруков заявил о разочаровании от работы с непрофессиональными актерами

Сергей Безруков стал гостем большого фестиваля VK Fest, который в середине июля прошел в «Лужниках». В беседе с журналистами он высказался о сотрудничестве с актерами, у которых нет профильного образования.
Безруков признался, что был разочарован работой с такими коллегами. Он также отметил, что актерам обязательно нужно учиться в театральных институтах.
«Да [мне приходилось работать с актерами без профессионального образования]. Это проблема. Почему? Это целая лекция часа на полтора, на два. Поступайте в ВУЗ и вы поймете, чем отличается профессиональный актер от непрофессионального», — цитирует слова звезды сериала «Бригада» издание The Voice.
Он также добавил, что после работы ему нужно время, чтобы восстановиться, ведь каждая роль «требует серьезного эмоционального перевоплощения и эмоциональных трат». Актер отметил, что он проживает чувства и эмоции своих героев, а не просто играет, поэтому ему важно отдыхать и приходить в себя после съемок.