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16 июля 2024, новость

Скарлетт Йоханссон призналась, что дочь не смотрит фильмы с ее участием

Девятилетняя Роуз считает картины франшизы «Мстители» слишком «жестокими»
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон | Источник: Legion-Media.ru

Скарлетт Йоханссон на недавней премьере фильма «Покажи мне Луну» призналась, что ее девятилетняя дочь Роуз, рожденная в союзе с французским журналистом Роменом Дориаком, не смотрит фильмы франшизы «Мстители» и картину «Черная Вдова», в которых она играет русскую разведчицу Наташу Романофф. По словам актрисы, ее наследница боится смотреть такое кино, так как считает его слишком жестоким.

«Ей нравится, что я играю Черную Вдову, но она слишком напугана, чтобы смотреть фильм “Мстители”. Она такая: “Это жестоко”. Я такая: “О, Боже”», — цитирует Йоханссон Daily Mail.

Напомним, Скарлетт Йоханнсон родила дочь в браке с французским журналистом Роменом Дориаком в 2014 году. Спустя два года после рождения ребенка они расстались.

В 2017 году актриса начала встречаться со сценаристом Колином Жостом, за которого вышла замуж в 2020-м. Через год у пары родился сын.

В последнее время ходили слухи, что супруги подумывают о разводе. Однако недавно они вместе появились на премьере фильма «Покажи мне Луну», в котором Йоханссон сыграла аферистку и гения маркетинга Келли Джонс.

В картине также появился и Жост — ему досталась эпизодическая роль. По словам актрисы, режиссер Грег Берланти сам пригласил ее мужа в проект. Для супругов это первое совместно появление на экране.

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