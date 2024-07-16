Скарлетт Йоханссон призналась, что дочь не смотрит фильмы с ее участием

Скарлетт Йоханссон | Источник: Legion-Media.ru

Скарлетт Йоханссон на недавней премьере фильма «Покажи мне Луну» призналась, что ее девятилетняя дочь Роуз, рожденная в союзе с французским журналистом Роменом Дориаком, не смотрит фильмы франшизы «Мстители» и картину «Черная Вдова», в которых она играет русскую разведчицу Наташу Романофф. По словам актрисы, ее наследница боится смотреть такое кино, так как считает его слишком жестоким.

«Ей нравится, что я играю Черную Вдову, но она слишком напугана, чтобы смотреть фильм “Мстители”. Она такая: “Это жестоко”. Я такая: “О, Боже”», — цитирует Йоханссон Daily Mail.

Напомним, Скарлетт Йоханнсон родила дочь в браке с французским журналистом Роменом Дориаком в 2014 году. Спустя два года после рождения ребенка они расстались.

В 2017 году актриса начала встречаться со сценаристом Колином Жостом, за которого вышла замуж в 2020-м. Через год у пары родился сын.

В последнее время ходили слухи, что супруги подумывают о разводе. Однако недавно они вместе появились на премьере фильма «Покажи мне Луну», в котором Йоханссон сыграла аферистку и гения маркетинга Келли Джонс.