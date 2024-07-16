Звезда «Кадетства» признался, что ревновал бы жену из-за съемок любовных сцен

Александр Головин и Александра Попова | Источник: PersonaStars

Александр Головин, знакомый зрителям по роли Максима Макарова в сериале «Кадетство», рассказал об отношениях с женой, актрисой Александрой Поповой. Он признался, что ревновал бы супругу, если бы она снималась в постельных сценах.

По этой причине Попова не соглашается на участие в проектах, где ей нужно обнажаться.

«К съемкам любовных сцен ревностно отношусь. Кроме шуток. Супруга об этом знает и сама старается избирательно подходить к проектам, не соглашается на проходные сериалы с обнаженными сценами. Что же касается поцелуев с партнерами, это все-таки наша работа, к подобным вещам мы оба подходим с пониманием», — рассказал звезда франшизы «Елки» в интервью изданию «Антенна-Телесемь».

Впрочем, Головин очень рад, что работает с Поповой в одной сфере, потому что может делиться своими профессиональными мыслями с женой, а она его всегда понимает и дает хорошие советы.

Впрочем, недостатки актерской профессии не обошли пару стороной.

«Минус, наверное, в том, что иногда мы редко видимся, если графики проектов не совпадают. Но порой это удается решить. Вот сейчас у меня намечаются два проекта в Минске, и мы пытаемся свести даты, чтобы не было долгой разлуки и супруга смогла приехать ко мне», — пояснил актер.

Напомним, Александр Головин познакомился с Александрой Поповой на съемках. В прошлом году актеры сыграли свадьбу, а сейчас задумывается о рождении детей.